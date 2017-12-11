В Петербурге потребовали отставки Сергея Серезлеева

Представители рекламных агентств «Руан» и «Стоик» потребовали отставки главы комитета по печати Петербурга Сергея Серезлеева, сообщает АБН. По их словам, чиновник монополизировал рынок наружной рекламы и имел сговор с победителями последних торгов, в связи с чем казна города недополучила 1,5 миллиарда рублей.

Игроки рекламного рынка подчеркивают, что в ходе проведения конкурса на размещение рекламных конструкций в Северной столице, некоторые участники не смогли подать заявки на все интересующие их лоты, так как для это требовалось собрать большое количество документов. Другие жалуются на то, что комиссия несправедливо отстранила их от торгов.

Рекламные агентства, возмущенные такими решениями, пожаловались на условия конкурса в ФАС. Ведомство потребовало отменить итоги торгов, однако комитет по печати обжаловал это решение в суде и, воспользовавшись моментом, заключил договоры с победителями.