Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря – СМИ

Большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина запланирована на 14 декабря. Об этом сообщили источники РБК.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию. «Мы своевременно сообщим (дату пресс-конференции – «Санкт-Петербург.ру»), – сказал Песков.

В марте следующего года в России пройдут выборы президента. Путин до сих пор не комментировал, будет ли он в них участвовать.

Путин проводит пресс-конференции для российских и зарубежных журналистов ежегодно с 2001 года. В прошлом году он ответил более чем на 70 вопросов.