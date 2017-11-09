Полтавченко возглавил медиарейтинг губернаторов СЗФО

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в октябре возглавил медиарейтинг глав регионов Северо-Западного федерального округа. Соответствующий рейтинг составила «Медиалогия».

Полтавченко в октябре поднялся на две строчки рейтинга. О нем писали более 8,3 тыс. раз.

На втором месте губернатор Калининградской области Антон Алиханов (4,8 тыс. сообщений). Третьим стал глава Псковской области Михаил Ведерников (2,7 тыс. сообщений).

В «Медиалогии» объяснили популярность Полтавченко сообщениями о дефиците вагонов, из-за которых могут возникнуть трудности у хлебопекарной отрасли города. Губернатор сообщил об этом вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Также главу Петербурга упоминали благодаря обращению депутата Госдумы Виталия Милонова, который попросил сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где готовят классическую петербургскую шаверму. При этом Полтавченко назвал это блюдо «шаурма».

В начале ноября «Медиалогия» представила исследование, согласно которому Петербург в октябре вошел в число самых счастливых регионов России. Он занял второе место, уступив Москве.