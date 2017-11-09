Ксения Собчак поддержала санкции США против России

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России, поддержала санции США против РФ. Соответствующее заявление она сделала в интервью CNN.

«Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают?» — пояснила Собчак.

Телеведущая отметила, что в вопросе санкций необходимо разделять простых граждан и власти. И она поддерживает те меры, которые США приняли в отношении российских властей.

Ранее Собчак предложила провести повторный референдум по Крыму. Она также заявила, что не будет вести агитационну программу на территории полуострова.