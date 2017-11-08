Депутаты Четырбок и Сысоев предложили изменить молодежную политику

Депутаты петербургского ЗакСа Денис Четырбок («Единая Россия») и Виктор Сысоев (ЛДПР) предложили изменить закон о молодежной политике. Они хотят откорректировать задачи и принципы документа.

Парламентарии предлагают дать новое определение понятию «государственная молодежная политика» – «целый комплекс мер, направленных, в том числе, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи».

Законопроект предлагает новый механизм для молодежной политики – государственно-частное партнерство, который, по их мнению, привлечет бизнесменов в молодежную среду. Депутаты предложили также «создание благоприятных условий для молодых семей» и «развитие просветительской работы с молодежью».

Четырбок и Сысоев являются самыми молодыми депутатами в нынешнем созыве петербургского ЗакСа. Представителю «Единой России» исполнилось 29 лет, ЛДПР - 22 года.