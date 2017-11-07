Зюганов объявил о выдвижении в президенты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Такое заявление он сделал 7 ноября в эфире "Первого канала".

По словам коммуниста, его кандидатуру выдвинули все региональные отделения КПРФ. Зюганов отметил, что его партия относится к выборам "очень серьезно" и уже подготовила программу "10 шагов к достойной жизни".

Ранее о намерении участвовать в выборах президента заявила телеведущая и журналист Ксения Собчак и представила свою программу. Вскоре после этого о желании выдвинуть свою кандижатуру заявили радиоведущая Екатерина Гордон, депутат петербургскго ЗакСа Оксана Дмитриева и другие.