Вброс телеграмм-каналов о самоизоляции Беглова так и остался фэйком

Множество телеграмм-каналов и некоторые СМИ уже вторую неделю распускают слух, что губернатор Петербурга готовится покинуть свой пост, сидит на самоизоляции и в целом уже найдены приемники. Все эти инсайды оказались пустышкой. И теперь в этом уже никто не сомневается.

Дело в том, что Беглов, который должен был как утверждали журналисты из «Ротонды» Ксения Клочкова и Мария Карпенко, находится на самоизоляции перед встречей с президентом, сегодня собственноручно поздравил школьников одного из учебных заведений. И ни у кого не осталось сомнений, все инсайды оказались пустым вбросом.

Зато появились вопросы к тем, кто эти инсайды распространял. Волна дезинформации была запущена в оппозиционных Telegram-каналах вроде Spb.Gov.no, «Ротонды», «Мастер пера», а впоследствии поддержана в СМИ такими изданиями, как «ЗАКС.ру», «Коммерсант», Znak, «Московский комсомолец» и другими. Неподтвержденная информация тиражировалась даже на фоне опровержения сведений об отсутствии Смольным и фактов, указывающих на ведение Бегловым деятельности в штатном, но не публичном режиме. Некоторые из источников вброса, в частности Spb.Gov.no и «ЗАКС.ру», связывают с вице-губернатором Ириной Потехиной, которая еще недавно курировала работу городских СМИ.

Тем более, что впервые волна слухов, связанная с транслированием тезисов об отставке Беглова, была зафиксирована 27 августа. В СМИ это связывают с тем, что 21 августа губернатор провел ротацию полномочий среди вице-губернаторов и забрал из-под контроля у Потехиной ее главный политический актив – комитет по печати и взаимодействию со СМИ, а также по комитет по территориальному развитию.

Ситуацию с распространением ложных сведений об уходе Беглова с губернаторского поста в интервью изданию «Городовой» комментировал политолог Кирилл Салахутдинов. По словам эксперта, тиражирование слухов является местью Потехиной за лишение ее властных полномочий и фактический вывод на грань отставки. Кроме того, лишение кураторства над комитетом по СМИ лишило вице-губернатора возможности взять под контроль издания Петербурга и существенно сократило ресурсы для самопиара через федеральные и оппозиционные СМИ. «Городовой» со ссылкой на осведомленный источник также сообщал о конфликте Потехиной и администрации города на фоне отказа руководства Петербурга выделить чиновнице бюджет в миллиард рублей на пиар-сопровождение Смольного.

Не утихающая «информационная война» инициированная некоторыми чиновниками в Смольном может привести к неутешительным последствиям для них самих же. Вполне возможно, что вскоре последует «серьезный разговор» с Ириной Потехиной о ее работе с точки зрения конфиденциальности информации, к которой она имеет доступ, так как судя по появляющимся вбросам фейковой информации кто-то в Смольном активно сотрудничает с оппозиционными журналистами, «сливая» им закрытую информацию.