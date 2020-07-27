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Версия о ссоре Беглова с Пригожиным напомнила политконсультанту Игнатовскому «ходячий бородатый анекдот»

Автор:

Александр Беглов
© Фото: сайт городской администрации

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Политконсультант Ярослав Игнатовский опроверг информацию о конфликте губернатора Петербурга Александра Беглова с предпринимателем Евгением Пригожиным, озвученную во время эфира «Эха Москвы» публицистом Станиславом Белковским.

В своём телеграм-канале «Политген» Игнатовский написал, что Белковский высказался о якобы ссоре губернатора Беглова с бизнесменом Пригожиным, из-за чего в скором времени предприниматель может начать поддерживать новую кандидатуру на пост градоначальника. Автор отмечает, что хоть версия и интересная, но неправдоподобная. Об этом сообщает Piter.tv.

Политконсультант заметил, что медиаресурсы Пригожина действительно поддерживали Беглова во время выборов, но после его назначения объёмы поддержки сократились. При этом Игнатовский отметил цикличность данного процесса: во время подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию уровень поддержки возобновился, а после завершения снова пошёл на спад.

«Где-то через неделю после голосования за поправки ресурсы холдинга «Патриот» действительно снизили активность в освещении деятельности градоначальника. Вышли из режима «турбо» в обычный, рутинный. Это как снять стаера с допинга. Зачем он ему на длинной дистанции? Зато зашевелилась пресс-служба Смольного», – написал политолог.

По версии Белковского, озвученной на «Эхе Москвы», ссора между Пригожиным и Бегловым произошла из-за нежелания петербургского градоначальника продвигать проекты бизнесмена в Северной столице. Пригожин, в свою очередь, якобы отказался оказывать информационную поддержку губернатору.

Игнатовский считает, что сокращение упоминаний о деятельности Смольного в интернете не говорит о разрыве отношений между Пригожиным и Бегловым. Политолог пишет: «Означает ли все это, что Александр Дмитриевич и Евгений Викторович, которые знакомы много лет, и с уважением друг к другу относятся, находятся в конфликте? Не означает».

Кроме того, Игнатовский сравнил слова Белковского с «ходячим бородатым анекдотом».

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