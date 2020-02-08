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Спикер ЗакС Макаров знал о подпольном казино в квартире его советника Калядина

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© Фото: pixabay.com

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Внутри квартиры обнаружили рулетку, покерные столы, игровые автоматы, элитный алкоголь и около десятка посетителей.

Петербургское издание «Фонтанка» сообщило о ликвидации подпольного казино. Заведение располагалось в квартире советника спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, главы муниципального округа Введенский Олега Калядина.

В ночь с 7 на 8 февраля сотрудники Росгвардии и Управления экономической безопасности ГУ МВД обнаружили игорное заведение в пятикомнатной квартире на Кронверкском проспекте. Чтобы попасть внутрь, оперативникам пришлось выломать дверь. Внутри они обнаружили рулетку, покерные столы, игровые автоматы, элитный алкоголь и около десятка посетителей.

По документам квартира принадлежит депутату Олегу Калядину – советнику председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, почётному жителю Петроградского района. Как сообщает «Фонтанка», Калядин уже дал показания. По его версии, квартира сдаётся в аренду, и о том, как используется жилплощадь, он не знал. Однако, по сообщению источника телеграм-канала «Ротонда», о существовании казино было широко известно. В курсе был и сам Макаров.

«Знало всё окружение Вячеслава Макарова, но до нынешнего момента проблемы решить вопросы с полицией не возникало», – отметил источник.

Это не первый скандал, в котором оказывается замешан спикер Заксобрания. Ранее Приморский районный суд вынес решение об отмене итогов голосования в МО«Чёрная речка» по иску экс-кандидата в мундепы Павла Чупрунова и партии «Справедливая Россия». Один из мандатов принадлежал родном брату спикера ЗакСа, депутату «Единой России» Василию Макарову. После вступления решения суда в силу будут проведены перевыборы.

Причиной отмены результатов голосования в МО «Чёрная речка» стали многочисленные нарушения, в результате которых муниципальные выборы в Петербурге были названы «самыми грязными». Глава ЦИК Элла Памфилова открыто обвинила Вячеслава Макарова во вмешательстве в выборный процесс. Макаров не стал отрицать попыток повлиять на исход выборов, заявив, что действовал в интересах партии.

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