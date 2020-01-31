Родной брат спикера ЗакСа Василий Макаров может лишиться мандата из-за нарушений на муниципальных выборах

Депутат муниципального совета МО «Ланское» (бывшая «Чёрная речка») Василий Макаров может лишиться мандата. Родной брат спикера ЗакС Вячеслава Макарова занял первое место по округу №2, получив 2963 голоса на муниципальных выборах 2019 года.

Василию Макарову придётся сдать мандат, если Горсуд подтвердит решение Приморского районного суда об отмене результатов местных выборов. Как пояснил юрист петербургского отделения «Справедливой России» Александр Новиков, в таком случае избирательная комиссия должна будет назначить дату повторных выборов после того, как решение вступит в силу. В связи с тем, что комиссия имеет право выбрать дату самостоятельно, выборы могут пройти даже через несколько лет.

Партия «Справедливая Россия» и кандидат Павел Чупрунов, не допущенный до выборов вопреки решению суда, подали иск в Приморский районный суд Петербурга. Как отметил представитель партии, адвокат Новиков, избирком муниципального образования умышленно не допустил 12 кандидатов от «Справедливой России» к выборам, в результате чего были нарушены права избирателей. 31 января суд постановил отменить результаты местных выборов по второму округу.

Выборы в муниципальном округе сопровождались чередой скандалов. В частности, потенциальные кандидаты отмечали, что не могли найти избирком для подачи документов. Также у ряда выдвиженцев отказались принимать документы из-за «большой загрузки» от ЦИК, на которую сослался руководитель ИКМО Михаил Доброхотов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала выборы в Петербурге одними из самых грязных, возложив вину на председателя ЗакСа Вячеслава Макарова и его попытки продвинуть в муниципалитеты своих сторонников. Сам спикер вмешательство в выборы не стал, отметив, что руководствовался интересами партии по собственной инициативе.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров известен расстановкой на руководящие места в правительстве Петербурга ближайших друзей и родственников. На ведущих местах, помимо брата спикера, трудятся его дочь Марина Лыбанева, племянник Евгений Кукушкин и другие. Некоторые ставленники спикера, например, брат Николай Макаров, прекратили работу, другие продолжают занимать свои должности, несмотря на возмущение общества.