Олег Мухин: Две трети сотрудников Смольного ждут либо увольнения губернатора, либо чуда

Сотрясшая Петербург в начале апреля трагедия серьезно изменила и настроение горожан, и повестку дня, и общественные приоритеты. Город постепенно приходит в себя, и сегодня вопросы, потерявшие актуальность после теракта, вновь обретают важность: передача Исаакиевского собора церкви, отмалчивание губернатора и общая тенденция игнорирования городскими властями общественных настроений.

Олег Мухин говорит о сложившейся ситуации: «Скучно». В ходе нашей беседы глава школы политической журналистики пояснил, почему в городе фактически нет публичной политики и единственным временем, когда становится «весело», является предвыборная гонка.

Как эксперт в вопросах политики назовите главные ошибки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко?

- Изначально, с приходом губернатора в 2011-м, перед ним ставились задачи произвести смену региональной политической элиты, обновить власть, остановить большие проекты с коррупционным потенциалом. Он это сделал, много чего отменил, например, строительство Орловского тоннеля. Полностью сменил команду, вернее уничтожил то, что было. При этом своей команды, именно как сплоченного коллектива исполнителей, у него так и не сформировалась.

Сегодня главная ошибка градоначальника в том, что он незаметный, его совершенно нет в Петербурге. Город не развивается ни экономически, ни политически, и виной тому бездеятельность губернатора. Его очень не хватает представителям бизнеса, которые хотели бы реализовать в Петербурге свои проекты при поддержке правительства и инвестировать в городские.

А в чем главные достижения Полтавченко как градоначальника?

- Главное достижение Георгия Сергеевича в том, что он прекратил политику разрушения исторического центра. При Матвиенко исторический центр разрушали целыми кварталами: квартал на Восстания, где сейчас вырос «Стокман», квартал на улице Шкапина и множество других градостроительных утрат. Петербуржцы принимали это близко к сердцу, выходили на митинги.

При Полтавченко центр разрушается значительно медленнее. Вполне возможно, потому что ему действительно дорог город, а, может быть, дело лишь в том, что политика нынешнего губернатора не предусматривает активных действий.

Руководитель школы политической журналистики Олег Мухин. Фото из личного архива

Охарактеризуйте Георгия Полтавченко как политика.

- Он вообще не политик - ни публичный, ни аппаратный. И вряд ли им станет. Сейчас Полтавченко просто человек, который сидит и ждет приказа. Это не из области политики, это из области дисциплины и армии. Если бы сейчас прошли по-настоящему честные выборы, то Полтавченко нужно было бы очень сильно измениться, чтобы хотя бы претендовать на победу.

Короля играет свита, а свиту, как известно, выбирает король: насколько эффективное правительство собрал Георгий Сергеевич?

- Он собирал правительство несколько раз. У него были разные первые лица: Дивинский, Кичеджи – хоть и не первый, но очень близкий для него человек, теперь Говорунов (Александр Говорунов, вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Петербурга – прим. ред.).

Губернатора все упрекают в отсутствии кадровой политики, в латании кадровых дыр. Наверное, так и есть. Ничего не происходит ни в городской жизни, ни в политике, ни в городском хозяйстве. Между тем, хозяйственникам, работающим в Смольном, хотелось бы развивать свои проекты, политикам — подниматься по карьерной лестнице, плести интриги, жить полной политической жизнью, Говорунову - бороться с Макаровым (Вячеслав Макаров, спикер Законодательного собрания Петербурга – прим. ред.). Но все это им запрещено делать.

Ярким примером является уход Ольги Казанской, которая пять лет проработала вице-губернатором. Она уволилась потому, что устала бороться с фармацевтическими «воротилами», а Полтавченко ее совершенно не поддерживал, ему было все равно. Губернатор вообще проявил себя как человек, который не будет заступаться за своих. Когда увольняли Пучнина, главу Горизбиркома, Полтавченко никак за него не заступился и позволил Макарову его политически уничтожить. Две трети Смольного ждут либо увольнения губернатора, либо чуда. Кто-то не выдерживает и уходит.

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На решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ повлияла религиозность Полтавченко?

- Полтавченко, безусловно, религиозный человек, но я полагаю, что дело здесь все-таки не в религии, а в неких политических историях. Наверное, ему стоило, как и в первый раз, отказать (в 2015 году губернатор отказался передавать собор церкви – прим. ред.), но, вероятно, у него не было такой возможности. Многие полагают, что губернатор стал жертвой Макарова в этом вопросе. Вряд ли Макаров способствовал, чтобы губернатор ляпнул: «Я принял решение передать собор», но максимально использовал эти слова.

Фото: Visit Petersburg

Дайте оценку действиям и реакции Полтавченко применительно к теракту 3 апреля.

- В медийном пространстве он хорошо отработал: записывал обращение, организовал митинг, руководил штабом.

Почему он активизировался?

- Раньше, когда происходили какие-то чрезвычайные происшествия, всегда на первых ролях были либо Албин, либо Макаров. И когда осенью 2015 года над Синаем разбился самолет, Албин возглавлял оперативный штаб и был главным ньюсмейкером. Сейчас же Полтавченко решил, что в преддверии выборов нужно отвоевывать медийное пространство, активизировать свою публичную работу.

Или же потому, что теракт — это очень большой недочет исполнительной власти – особенно в тот день, когда в Петербурге находится президент. Смольный ответственен за все, что происходит в городе. Возможно, для того чтобы как-то оправдаться в глазах федеральной власти, Полтавченко активно участвовал в устранении последствий.

Как вам кажется, какого губернатора сегодня хотят петербуржцы?

- Мне кажется, людям всегда хочется чего-то нового, их запросы непритязательны. Если долгое время был яркий градоначальник, то люди начинают хотеть менее яркого.

В 2011 году Георгий Сергеевич всем понравился: ездил на метро, прогуливался по улицам, заходил поесть пышек. Он тогда еще вел аккаунт в «Твиттер», где желал петербуржцам «спокойной ночи», и выглядел как рассудительный политик. Именно такого градоначальника и хотели горожане, откровенно уставшие за восемь лет от слишком яркой Матвиенко. Сейчас губернатора особенно не хватает тем, кто политически активен.

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А слухи об отставке Полтавченко — просто слухи?

- С тех пор как Полтавченко пришел, его постоянно отправляют в отставку. Сейчас снова об этом заговорили. Но если он не уйдет со своего поста до июня, то в этом году уже точно продолжит занимать пост губернатора – потому что по срокам провести выборы в единый день голосования в сентябре уже не удастся.