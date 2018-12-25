Трамп сказал семилетнему мальчику, что его вера в Санту «странная»

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья приняли участие в традиционном рождественском мероприятии. Они отвечали на звонки детей, которые хотели узнать, где находится Санта-Клаус.

Во время одного из таких звонков у Трампа состоялся разговор с семилетним мальчиком по имени Коулман. Президент поздравил ребенка с Рождеством, спросил, как у него дела, сколько ему лет и как он учится в школе.

«Ты все еще веришь в Санта-Клауса? Я имею в виду, что в семь лет это странно, не правда ли?» – сказал Трамп, засмеявшись. «Ладно, хорошо тебе провести время», – добавил президент.

Что ответил мальчик – неизвестно. В соцсетях и СМИ стали ругать президента и иронизировать над ним. Комментаторы отмечают, что задавать такой вопрос ребенку неправильно, тем более, что мальчик позвонил узнать о местонахождении Санты.