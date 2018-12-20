Путин сожалеет, что в мире недооценивают опасность ядерной войны

Президент РФ Владимир Путин сожалеет, что в мире нарастает тенденция недооценки опасности ядерной войны. Об этом он заявил в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

По мнению российского лидера, опасность подобного сценария мировым сообществом «затушевывается».

«Если что-то подобное случится, то это может привести к гибели всей цивилизации а может даже планеты. Россия получила преимущество [в вооружениях], но в целом это приоритет сдерживания. Пусть потом не пищат, когда мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем», – сказал Путин.

Он добавил: «Надеюсь, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности».

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 декабря, проводит большую ежегодную пресс-конференцию. Это 1-ая пресс-конференция в его нынешнем президентском сроке и 14-ая за все время руководства страной. Она проходит в Центре международной торговли в Москве, в этом году на мероприятие аккредитованы 1 702 журналиста.