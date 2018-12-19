Депутаты ЗакСа устроили себе выходные до 10 января

В Законодательном собрании Петербурга в среду, 19 декабря, депутаты одобрили постановление о перерыве в заседаниях до 10 января 2019 года. Один из депутатов воздержался по этому вопросу, 47 были «за», двое не голосовали.

Перерыв установлен на срок с 25 декабря по 10 января. Это было последнее заседание в этом году.

Всего в 2018 году было проведено 39 заседаний, на рассмотрение ЗакСа вынесено 280 законопроектов. В целом было принято 162 законопроекта. Депутаты, комитеты и комиссии ЗакСа внесли 109 законопроектов, 45 документов предложил к рассмотрению губернатор Петербурга.

Летом 2018 года члены ЗакСа не заседали с 4 июля по 12 сентября. Обычно это время тратится на работу с избирателями в округах.