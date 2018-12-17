Суд нашел недостатки в иске Золотова к Навальному на миллион рублей

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному.

«Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января 2019 года», – сообщает пресс-служба суда.

Золотов в начале декабря подал иск на миллион рублей к Навальному. Он хочет, чтобы суд признал не соответствующими действительности ряд утверждений политика, в том числе «о недвижимости и руководстве [Росгвардии], которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

В августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального опубликовал расследование о том, что продукты в Росгвардию поставляют по завышенным в два-три раза ценам. Из-за этого расследования в середине октября Золотов вызвал Навального на «дуэль» и пообещал сделать из него «отбивную». Оппозиционер принял вызов, но предложил провести «дуэль» в виде дебатов на федеральном канале, на что получил отказ. Позже Навальный потребовал изъять у Золотова дачу, которая ранее находилась в собственности у государства.

За день до подачи иска, 10 декабря, стало известно, что ФСБ обнаружила те же самые нарушения в поставках продуктов для Росгвардии, о которых ранее сообщал ФБК.