  • 17 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 19:22 66.6819  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 19:22 75.5646  
Нефть($) 17.12.2018 60.13 0.05
Нефть(p) 17.12.2018 3974.10 +9.35

Суд нашел недостатки в иске Золотова к Навальному на миллион рублей

Автор:


© Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Темы дня

Золотов 10 декабря подал иск на миллион рублей к Навальному.

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному.

«Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января 2019 года», – сообщает пресс-служба суда.

Золотов в начале декабря подал иск на миллион рублей к Навальному. Он хочет, чтобы суд признал не соответствующими действительности ряд утверждений политика, в том числе «о недвижимости и руководстве [Росгвардии], которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

В августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального опубликовал расследование о том, что продукты в Росгвардию поставляют по завышенным в два-три раза ценам. Из-за этого расследования в середине октября Золотов вызвал Навального на «дуэль» и пообещал сделать из него «отбивную». Оппозиционер принял вызов, но предложил провести «дуэль» в виде дебатов на федеральном канале, на что получил отказ. Позже Навальный потребовал изъять у Золотова дачу, которая ранее находилась в собственности у государства.

За день до подачи иска, 10 декабря, стало известно, что ФСБ обнаружила те же самые нарушения в поставках продуктов для Росгвардии, о которых ранее сообщал ФБК.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram