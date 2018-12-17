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США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощи

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© Фото: Business Insider

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Всего у США два ледокола, но только один из них подходит для освоения крайнего севера.

Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что их единственный тяжелый ледокол может сломаться, а о помощи придется просить Россию. Об этом сообщает издание Business Insider.

Всего у США два ледокола, но только один из них относится к тяжелому типу и подходит для освоения крайнего севера. Это судно Polar Star («Полярная звезда»), которому более 40 лет и у него практически закончился срок эксплуатации. В отличие от США, у России подобных судов десятки штук.

Издание отмечает, что бывший командующий береговой охраны США Пол Цукунфт выступил против, когда Совет национальной безопасности планировал отправить ледокол через Северный морской путь.

«Я не могу гарантировать вам, что у него не будет катастрофических технических сбоев в ходе учений. Тогда [в случае сбоя] мне пришлось бы обратиться к России, чтобы его отбуксировали в безопасное место», – рассказал Цукунфт.

В декабре этого года бывший замглава американского посольства в Праге Мэри Томпсон-Джонс призвала Чехию увеличить оборонные расходы, чтобы противостоять России в Арктике. По ее мнению, Россия сильнее других стран «охвачена идеей собственного арктического наследия». 

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