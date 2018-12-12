В Петербурге разрешат самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора

Депутаты ЗакСа Петербурга в среду, 12 декабря, приняли в первом чтении законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах на должность главы города.

Чтобы заявить свою кандидатуру на выборы, самовыдвиженцу необходимо будет известить о своем намерении городскую избирательную комиссию, а затем собрать подписки в свою поддержку. Для прохождения регистрации потребуются голоса как минимум 2% избирателей.

Законопроект предполагает изменения и для избирателей, которые смогут не получать открепительное удостоверение, а подать заявление о голосовании по месту своего нахождения через мобильный телефон.

Процедура самовыдвижения предусмотрена не во всех регионах, но по такой схеме ранее выдвигался в мэры Москвы Сергей Собянин.

Поправки в закон позволят врио губернатора Северной столицы Александру Беглову дистанцироваться от партии «Единая Россия» и идти на выборы осенью 2019 года в качестве самовыдвиженца. Документ был разработан в Смольном и внесен в ЗакС от имени самого Беглова.