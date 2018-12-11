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Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному на миллион рублей о защите чести

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© Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Золотов хочет, чтобы суд признал не соответствующими действительности ряд утверждений блогера.

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному. Он хочет взыскать с него 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Золотова Шота Горгадзе.

Золотов хочет, чтобы суд признал не соответствующими действительности ряд утверждений блогера, в том числе «о недвижимости и руководстве [Росгвардии], которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

На это Навальный у себя в Twitter ответил: «Очень смешно. Вчера ФСБ подтвердила выводы нашего расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия "коррупционноемким". Сегодня глава Росгвардии подает на меня в суд. Что же на ФСБ не подал? Ну ок, я все это и в суде скажу».

В августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального опубликовал расследование о том, что продукты в Росгвардию поставляют по завышенным в два-три раза ценам. Из-за этого расследования в середине октября Золотов вызвал Навального на «дуэль» и пообещал сделать из него «отбивную». Оппозиционер принял вызов, но предложил провести «дуэль» в виде дебатов на федеральном канале, на что получил отказ. Позже Навальный потребовал изъять у Золотова дачу, которая ранее находилась в собственности у государства.

За день до подачи иска, 10 декабря, стало известно, что ФСБ обнаружила те же самые нарушения в поставках продуктов для Росгвардии, о которых ранее сообщал ФБК.

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