Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после интервью СМИ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил советника на общественных началах Игоря Забирана после его интервью СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

«Позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Петербурга», – говорится в сообщении.

Свою должность Игорь Забиран получил 6 декабря 2018 года, он стал советником Беглова на общественных началах.

Сразу после назначения он рассказал в интервью «Фонтанке», что «Водоканал» не может обеспечить должное качество воды в Петербурге. Забиран высказался против обмена «Газпромом» изношенных теплосетей на городские котельные.

Ранее он был директором управления заказчика комитета по энергетике, главой компании «МТЭР Санкт-Петербург», директором по строительству исполнительного аппарата «Ленэнерго», а затем заместителем гендиректора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности компании.