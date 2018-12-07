Путин предложил странам ЕврАзЭС создать космическую группировку

Президент РФ Владимир Путин предложил создать странам ЕврАзЭС совместную орбитальную группировку спутников. Об этом он сказал в четверг, 6 декабря, на заседании Высшего Евразийского экономического союза в Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

Путин считает, что «пятерка» союза могла бы совместными усилиями разработать программы научно-технологического развития. По его словам, такое сотрудничество имеет большие перспективы.

«Перспективным представляется сотрудничество государств ЕврАзЭС в сфере предоставления космических услуг, в том числе создание общей группировки орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынка третьих стран», – сообщается на сайте Кремля.

В Евразийское экономическое сообщество помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.