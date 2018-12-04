Порошенко назвал Европу неполноценной без Украины

Украинский президент Петр Порошенко во вторник, 4 декабря, заявил, что Европа не является полноценной без Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы получим позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом так же заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС», – считает Порошенко.

Порошенко ранее говорил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. При этом спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Украина может стать полноценным членом ЕС в 2025 году.

По предложению президента парламент Украины в ноябре 2018 года принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые «зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов. Второе чтение документа должно обязательно пройти в следующую сессию украинского парламента и быть поддержано двумя третями депутатов Рады.