Ушаков: Трамп первым заговорил с Путиным о ситуации в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник, 4 декабря, сошлись в короткой неофициальной беседе на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, разговор длился около 15-20 минут и первым его начал президент США. «Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент прессе уже рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива», – рассказал помощник Путина.

Ушаков отметил, что Трамп внимательно слушал Путина, который попытался подробно объяснить суть инцидента и российскую оценку произошедшего. Помимо конфликта в Керченском проливе обсуждалась ситуация на Украине.

«Президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал», – заявил Ушаков.

Путин и Трамп должны были официально встретиться в Аргентине в рамках саммита G20, однако американский лидер отменил встречу, объявив об этом в своем Twitter. Трамп объяснил решение тем, что Россия не хочет вернуть Украине корабли и моряков, которых задержали за незаконное пересечение российской границы в начале недели.