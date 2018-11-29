«Было ли предупреждение?»: Трамп решил разобраться в ситуации в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе с участием украинских военных кораблей. Об этом он сообщил в интервью New York Post.

По его словам, нужно выяснить, предупреждал ли Киев российскую сторону о проходе кораблей под Крымским мостом.

«Был вопрос – было ли предупреждение? Они дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю», – сказал Трамп журналистам.

Сразу после инцидента Трамп сказал, что «ему не нравится то, что происходит».

В среду, 28 ноября, Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!», прокомментировал ситуацию с задержанием кораблей ВМС Украины. По словам главы России, инцидент в Черном море – «это провокация» и она была заготовлена украинской властью заранее. «Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной. Это игра на обострение», – сказал Путин. Он выразил уверенность, что украинскому президенту Порошенко из-за низкого рейтинга нужно создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

Ранее Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что рассматривает возможность отмены встречи с Путиным на саммите G20 из-за инцидента в Керченском проливе. Он отметил, что ожидает в ближайшее время полного отчета от службы национальной безопасности о ситуации. Позже в области конфликта РФ и Украины заметили американский разведывательный самолет.

Помощник президента России Юрий Ушаков позже заявил, что подготовка ко встречи идет по плану и она пройдет 1 декабря. Он напомнил, что встреча лидеров РФ и США нужна Москве и Вашингтону в одинаковой степени.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов «опасно маневрировали», не подчиняясь требованиям пограничной службы ФСБ. Все судна задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения. На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Трое моряков признались, что сознательно участвовали в провокации. Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы. Во вторник и среду суд арестовал их на два месяца.

В связи с морским конфликтом власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней. Порошенко настаивал на 60 днях.