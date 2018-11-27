«Нам не нравится то, что происходит»: Трамп высказался о конфликте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что его беспокоит ситуация в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Нам не нравится происходящее между Россией и Украиной. Будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», – отметил Трамп.

По его словам, он работает над решением проблемы в Азовском море совместно с европейскими лидерами. «В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим», – сказал американский президент.

Дональд Трамп подчеркнул, он верит: ситуацию еще можно урегулировать.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских корабля нарушили российские границы в Черном море. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины в 20 км от берега. В настоящий момент в Керчи находятся 24 украинских моряка. Трое из них ранены.

На записях опросов, которые опубликовала ФСБ, двое задержанных украинских моряков признали, что российские военные предупреждали командиров судов о необходимости прекратить движение.

Другой украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, признался во время опроса в провокации. «Запросы по УКВ-радиостанции [от российских пограничников] игнорировал сознательно. На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что [действия] носят провокационный характер», – сказал Лесовой. Он добавил, что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

По факту нарушения государственных границ России возбуждено уголовное дело.

В ответ на инцидент на Украине было введено военное положение сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Изначально президент Украины Петр Порошенко настаивал на большем сроке – в 60 дней.