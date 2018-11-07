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Однокурсника Медведева Гуцана назначили полпредом по Северо-Западу

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© Фото: «ПАИ»

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Он отработал в прокуратуре почти 30 лет.

Полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе был назначен Александр Гуцан. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Гуцан более десяти лет провел в должности заместителя генерального прокурора России.

Об отставке Гуцана СМИ сообщили накануне и называли это увольнение перспективным, с прицелом на новое назначение. Самой вероятной должностью для него считалось как раз руководство полпредством.

Александр Гуцан в 1987 году вместе с Дмитрием Медведевым окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова по специальности «Правоведение». В прокуратуре он провел почти 30 лет.

Изменения в полпредстве начались после отставки Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга и назначения Путиным на эту должность Александра Беглова в статусе врио. Оставшееся без руководителя представительство президента на Северо-Западе временно находилось в руках Любови Совершаевой, однако она ушла в Смольный.

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