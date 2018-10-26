Civis Analytics: половина американцев против намерений Трампа выйти из ДРСМД

Сотрудники аналитической фирмы Civis Analytics в ходе опроса выяснили, что почти половина американских граждан не поддерживает намерения Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Против такого решения высказались 49% опрошенных. Лишь 31% граждан поддерживает американского лидера, еще 20% воздержались от ответа.

Исследование проводилось с 20 по 22 октября. Всего было опрошено 5600 человек. Допустимая погрешность не превышает 3%.

Аналитики также отмечают, что лишь 54% электората Трампа поддерживают его решение о выходе из ДРСМД, а 25% оказались против. Среди демократов 72% считают выход из программы плохой идеей.

Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия якобы ранее нарушила соглашение. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Российский лидер Владимир Путин накануне указал, что в случае такого шага ситуация в мире станет крайне опасной. Кроме того, подчеркнул он, Москва готова быстро и эффективно ответить на действия Вашингтона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не будет отвечать на выход США из ДРСМД затратными методами, как это было во времена гонки вооружений при СССР.

Он также предположил, что США официально объявит о выходе из ДРСМД «очень скоро, скорее всего, уже через месяц или полтора».

«Если США выйдет из ДРСМД, то не останется никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений», – заявил Лавров.