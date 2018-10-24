Трамп согласился встретиться с Путиным в Париже

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу 11 ноября в Париже. Они оба будут находиться там на мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении контактов, несмотря на намерение США наращивать ядерную мощь, чтобы давить на Россию и Китай, а также выйти из договора РСМД.

Ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Тот накануне завершил свой визит в Москву, где провел серию переговоров, в том числе и с президентом России.

Президент России Владимир Путин заявил по итогам встречи, что Москва готова к контактам на высшем уровне, если в них заинтересован Вашингтон.

«Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже», – сказал Путин.

Американский лидер позже сообщил, что встреча еще не организована. Однако он полагает, что она состоится. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

Как уточнил Ушаков, после торжественных мероприятий в Париже Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу. Ее продолжительность будет зависеть от самих лидеров сверхдержав.