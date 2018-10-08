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Беглов учтет мнение петербуржцев при принятии решения об участии в выборах губернатора

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© Фото: Евгения Гусева / КП

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По его словам, он примет решение, опираясь на мнение горожан.

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что еще не принял решение, будет ли он участвовать в выборах на пост градоначальника в сентябре 2019 года. Он сказал об этом в эфире программы «Вести недели».

Беглов считает, что нужно понять, может ли он что-то предложить петербуржцам. «Любое развитие города без поддержки горожан невозможно, я буду опираться на их мнение, отношение ко мне, тогда мы будем принимать окончательные решения», – заявил Беглов.

В текущий момент врио губернатора Петербурга пообещал сосредоточить свое внимание на ЖКХ и ремонте теплотрасс. Он отметил, что дежурная служба по устранению последствий аварий должна перейти на усиленный режим работы.

Президент РФ Владимир Путин уволил бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в среду, 3 октября, и предложил ему стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

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Врио главы города стал полномочный представитель главы России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Эту должность президент предложил ему занять до сентября 2019 года. «К сентябрю будет видно, как складывается работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», – сказал президент Беглову.

На следующий день, согласно закону, правительство Петербурга ушло в отставку. В пятницу, 5 октября, Беглов восставновил на работе всех сотрудников Смольного.

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