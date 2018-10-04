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Правительство Петербурга ушло в отставку после смены губернатора

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© Фото: gov.spb.ru

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Согласно уставу города, смена губернатора влечет за собой отставку всего правительства.

Правительство Петербурга ушло в отставку в связи со сменой губернатора города. Это произошло согласно законодательным нормам. Все члены правительства и вице-губернаторы будут находиться в статусе исполняющих обязанности до выборов в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В среду, 3 октября, президент Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга, врио был назначен Александр Беглов. До этого он занимал должность представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

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Полтавченко Путин предложил возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров. Беглову президент предложил поработать на новой должности до выборов и решить самому, будет ли он в них участвовать.

Согласно уставу города, смена губернатора влечет за собой отставку всего правительства. После этого оно продолжает действовать до формирования нового состава. Временно исполняющий обязанности губернатора, согласно документу, не может назначать на должности и увольнять членов правительства, а также распускать Законодательное собрание.

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