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Великобритания обвинила российскую разведку в кибератаках по всему миру

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант
© Фото: reuters.com

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По данным NCSC, 12 хакерских групп служили прикрытием для деятельности ГРУ.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант официально обвинил российскую военную разведку в осуществлении серии кибератак по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Национального центра кибербезопасности (NCSC) Великобритании, «скорее всего» за действиями хакеров скрываются представители российских спецслужб. Они несут ответственность за ряд крупных кибератак, от которых пострадали США, Великобритания и сама Россия.

«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить проведенную ГРУ компанию неизбирательных и безрассудных кибератак, направленных против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта», – говорится в заявлении.

По данным NCSC, 12 хакерских групп служили прикрытием для деятельности ГРУ. Речь идет о Fancy Bear,  APT28, Voodoo Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.

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Ранее Хант пообещал, что в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на территории страны, а Россия «заплатит высокую цену» в случае применения химоружия. Речь идет про отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери Юлии, которых нашли возле ресторана в Солсбери. Великобритания заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию. Глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В начале июля, через несколько месяцев после отравления, британская полиция заявила, что выявлены двое подозреваемых по делу Скрипалей. По неподтвержденной информации, они покинули Великобританию в течение суток с момента покушения и перебрались в Россию.

В сентябре британские следователи обвинили в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно являющихся сотрудниками ГРУ.

 

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