«Его-то за что, он же ничего не делал»: как в соцсетях отреагировали на увольнение Полтавченко

Президент Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга и назначил на позицию врио главы города Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров компании. Пользователи социальных сетей активно реагируют и комментируют эту новость.
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