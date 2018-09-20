Путин высказался о женщинах и об отношении к ним в России

В Петербурге 19 и 20 сентября прошел Второй Евразийский женский форум. На пленарном заседании форума выступил президент России Владимир Путин.

«Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание. И отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого сказать, – особое отношение. Трогательное, душевное, искреннее», – сказал президент.

По его словам, женщины успешно проявляют себя в различных отраслях и профессиях, играют все более значимую роль в укреплении мира и безопасности. Решают социальные и экономические проблемы.

«Мир и государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше», – уверен Путин. «В истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств и наций», – заметил президент.

«В общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать многие существующие стереотипы и карьерные ограничения», – заявил глава государства. Необходимо создать такие условия, чтобы женщины чувствовали себя самостоятельными и независимыми. «При этом важно сохранить и традиционные ценности, ценности семьи и материнства», – подчеркнул глава государства. Именно они лежат в основе нового российского проекта по демографии, рассчитанного на шесть лет, пояснил он.

На форуме Владимир Путин подробно рассказал о проекте: продлится действие материнского капитала, поддержку получат нуждающиеся семьи с низким достатком и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Также начато субсидирование процентной ставки по ипотеке. Общий объем финансовой поддержки семьям по новому нацпроекту составил почти 2,7 трлн рублей.

«Приняты важные решения по поддержке женщин на рынке труда», – сообщил Путин. Важно помочь женщинам пройти переподготовку или приобрести новую специальность, в том числе в цифровой экономике, а также обрести навыки предпринимательства, считает Путин.

«Со следующего года в России будут введены бесплатные госпрограммы повышения квалификации», – также объявил глава государства. В ближайшие два года появятся дополнительные места в яслях, чтобы женщины могли быстрее вернуть в профессию.