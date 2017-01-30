В Грузии назвали условия для восстановления дипотношений с Кремлем

Восстановление дипломатических отношений Грузии и России сможет произойти только после того, как будет достигнут существенный прогресс в вопросе Абхазии и Южной Осетии.

"Это напрямую связано с территориальной целостностью Грузии. Никаких новостей, к сожалению, в этом направлении нет. Этот вопрос не обсуждается и не может встать в повестку дня до тех пор, пока не будет отмечен прогресс в связи с территориями. Если в этом контексте будет достигнут существенный прогресс, то на каком-то этапе этот вопрос [дипотношений] будет рассмотрен, но сейчас не обсуждается, и наши российские коллеги прекрасно знают нашу позицию", — заявил спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.

В начале февраля в Праге состоится встреча Абашидзе с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным. Обсуждать при этом восстановление отношений двух стран они сейчас не собираются. В первую очередь речь пойдет о торгово-экономических связях, транспортных коммуникациях и "определенных гуманитарных проблемах", сообщают "Известия".

В текущем году продолжатся разговоры об отмене визового режима для грузинских граждан. Визовые режимы между двумя странами президент России Владимир Путин в декабре 2016 года назвал анахронизмом. Абашидзе заявил, что в этом вопросе "мяч" находится на стороне Кремля.

"Дальнейшую перспективу этого визового режима должна определить российская сторона, это ее прерогатива, и мы не можем навязывать какие-то решения. Что касается грузинской стороны, мы еще с 2011 года отменили визовые требования для граждан России и они могут находиться на территории Грузии в течение целого года. Такой комфортный визовый режим был введен для граждан многих стран, и это, помимо других факторов, дало позитивные результаты: в прошлом году Грузию посетило рекордное число туристов, из них около одного миллиона — из России", — сказал спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией.

Григорий Карасин поприветствовал готовность грузинского дипломата к восстановлению дипотношений.

"Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси", — отметил замминистра иностранных дел РФ.

Карасин добавил, что сейчас прилагаются усилия по нормализации двухсторонних связей в сферах, где это возможно при отсутствии дипломатических отношений. Это торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты и культурные обмены.

"Будем планомерно продолжать эту работу. Весьма осязаемые результаты, которых нам уже удалось добиться, в полной мере отвечают интересам граждан наших двух стран", — подытожил Карасин.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Кремлем независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В августе того же года состоялся вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны, и Южной Осетией, Абхазией и Россией с другой. Боевые действия продолжались с ночи на 8 августа до 12 августа, а с 14 по 16 августа был подписан план мирного урегулирования конфликта.