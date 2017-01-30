Полтавченко предложил Митянину на должность вице-губернатора по соцвопросам

Вице-губернатором Петербурга по социальным вопросам может стать Анна Митянина, которая сейчас возглавляет юридический комитет Смольного. Ее кандидатуру на рассмотрение Законодательного собрания города внес губернатор Георгий Полтавченко.

После встреч Митяниной со всеми депутатскими объединениями состоится голосование. Оно пройдет 1 февраля, заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Митянина начинала работать в юридическом управлении администрации Петербурга в 1990-х годах.

Фото: bezduhovnosti.com

Вице-губернатор по социальным вопросам занимается тремя комитетами: по социальной политике, по здравоохранению и по труду и занятости.

Предыдущий вице-губернатор Ольга Казанская 9 января написала заявление об хода по собственному желанию. Свой уход она объяснила желанием заниматься своей семьей.