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Трамп обвинил сенаторов Маккейна и Грэма в попытках начать Третью мировую

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© Фото: lovebscott.com

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Глава США считает, что сенаторы должны больше заниматься борьбой с терроризмом и нелегальной иммиграцией.

Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэм в попытке развязать Третью мировую войну. По мнению главы Штатов, они должны сосредоточиться на борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России), вопросах нелегальной иммиграции и безопасности на границах, "вместо постоянных попыток начать Третью мировую войну".

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана). Документ также приостанавливает прием беженцев на 120 дней и бессрочно запрещает прием мигрантов из Сирии.

Маккейн и Грэм, представители Республиканской партии, ранее назвали указ президента США "должным образом непроверенным". Они считают, что документ станет "раной, причиненной самим себе".

"Этот исполнительный указ посылает сигнал, преднамеренный или нет, что Америка не хочет, чтобы мусульмане приезжали в нашу страну. Именно из-за этого мы опасаемся, что указ может в большей степени поспособствовать вербовке террористов, нежели улучшить нашу безопасность", — цитирует РИА "Новости" заявление сенаторов.

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