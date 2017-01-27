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Советница Трампа подтвердила обсуждение отмены санкций против РФ

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© Фото: starmedia.com

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Конгресс США уже попросили усложнить процедуры отмены ограничительных мер.

Старший советник президента США Дональда Трампа подтвердила, что в Белом доме обсуждается возможность снятия антироссийских санкций. Об этом Келлианн Конуэй сообщила в интервью телеканалу Fox News.

Конуэй отметила, что это делается в контексте "улучшения отношений с различными иностранными лидерами и государствами". При этом она назвала Россию "еще одной страной, которая имеет соответствующие ресурсы и готова присоединиться к США для совместного уничтожения радикального исламского терроризма".

Советник президента добавила, что Трамп и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 28 января обсудят борьбу с терроризмом и ряд других вопросов.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу сегодня, 27 января, призвал американский Конгресс затруднить снятие санкций против России. НА своей странице в Twitter он написал, что "Конгрессу следует действовать, прежде чем Трамп снимет санкции". Вершбоу опубликовал ссылку на материал, в котором объясняются меры, которы может принять Конгресс для усложнения процедуры отмены санкций. В настоящее время президент США может всего лишь отменить ограничительные меры своим указом. Конгресс может принять законопроект, который обяжет главу Штатов обращаться в Сенат по каждому пункту санкций и объяснять, почему считает нужным от него отказаться.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подготовил указ об отмене санкций в отношении России. Об этом в Twitter сообщили журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскому руководству ничего не известно об указе по отмене санкций.

США начали вводить санкции весной 2014 года после того, как Россия присоединила Крым, а на востоке Украины начались боевые действия. Санкции введены в отношении отдельных россиян и российских компаний, а также против секторов российской экономики.

К американским санкциям присоединились Европейский союз, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран. Россия в ответ на западные санкции ввела продуктовое эмбарго, а также запретив ввоз отдельных категорий товаров.

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