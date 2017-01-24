В Кремле прокомментировали размещение китайских ракет у границы с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о размещении Китаем ракетных комплектов около границы с Россией.

"Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", — передает "Интерфакс" слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Китай является стратегическим союзником и партнером России как в политическом, так и в торгово-экономическом плане.

Ранее стало известно, что у границы с Россией Пекин разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41). Китайское издание Global Times отметило, что некоторые СМИ связали это с инаугурацией президента США Дональда Трампа, который произносил несколько провокационных заявлений о Китае.

В декабре 2016 года Пекин провел испытания ракеты Dongfeng-41. Тестирование прошло примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер посетил американский авианосец John C. Stennis в Южно-Китайском море.