Песков надеется на участие Путина в президентских выборах 2018 года

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что хотел бы видеть Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", — заявил Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал и участие в президентских выборах оппозиционера Алексея Навального.

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения", — считает Песков.

Он добавил, что гарантировать или не гарантировать участие Навального в выборах "может только наш глава Центральной избирательной комиссии.

Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в декабре 2016 года. За месяц до этого Верховный суд РФ согласно решению Европейского суда по правам человека отменил приговор в его отношении по делу о финансовых махинациях в компании "Кировлес". В настоящее. В настоящее время суд в Кирове начал повторное рассмотрение дела "Кировлеса".

Президентские выборы в России состоятся 11 марта 2018 года. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос), то через три недели будет проведен второй тур выборов.