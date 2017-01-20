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Чубайс: На Давосском форуме царит атмосфера ужаса перед "приближающейся политической катастрофой"

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© Фото: life.ru

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По словам главы "Роснано", участники Всемирного экономического форума считают, что "мир, построенный после Второй мировой войн, рушится".

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что абсолютное большинство участников Всемирного экономического форума в Давосе испытывают ужас перед "приближающейся политической катастрофой", а которой они говорят.

"Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы. Причем, заметьте, по экономике ничего катастрофического не происходит, глобальная экономика росла в прошлом году, в 2017 году ожидается рост...", — передает BFM слова бывшего министра финансов России.

По словам Чубайса, участники форума говорят о том, что "мир, построенный после Второй мировой войн, рушится" на фоне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится уже сегодня, 20 января. Глава "Роснано" привел в пример речь председателя КНР Си Цзиньпина на открытии экономического форума, которая была "одой рыночной экономике". Трамп почти в то же время сказал, что "Америку все обижают" и Соединенные Штаты в дальнейшем могут ввести импортные пошлины.

"Мир перевернулся", — отметил Чубайс.

Глава корпорации "Роснано" считает, что подобная атмосфера была лишь на одном Давосском форуме — в 2009 году в разгар мирового финансового кризиса.

Всемирный экономический форум проходит с 17 по 20 января в швейцарском горном курорте Давос. Делегацию РФ возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

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