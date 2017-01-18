Глава Пентагона заявил о сокращении возможностей для сотрудничества с Россией

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что возможности для сотрудничества США и России в военной сфере сокращаются. Об этом он сказа в интервью агентству Bloomberg.

По мнению Картера, "общая территория, на которой можно работать, постоянно сокращалась последние десять лет". Он добавил, что "это просто факт нынешней жизни".

Руководитель Пентагона считает, что Штаты и Россия смогут продолжить сотрудничество по сокращению ядерного вооружения Северной Кореи, а также по решению вопроса ядерной программы Ирана.

При этом Картер отметил, что подобное сотрудничество при борьбе с запрещенной в России организацией "Исламское государство" "точно не имело место быть".

Эштон Картер покинет пост министра обороны США 20 января, в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Его место займет Джеймс Мэттис, отставной генерал, который служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США во время войны в Ираке. Кандидатуру Мэттиса предложил сам Трамп.