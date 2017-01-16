Захарова рассказала о попытке вербовки дипломата из России в США

Американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата, когда тот покупал лекарство, необходимое для лечения бывшего председателя правительства России Евгения Примакова. Об

этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Захаровой, один из дипломатов должен был приобрести в Штатах лекарство, за которое уже были переведены почти десять тысяч долларов и на которое имелись все справки и рецепты. Однако в аптеке к дипломату подошли сотрудники американских спецслужб и отвели его в подвал магазина, где не работала сотовая связь.

Представитель МИД сказала, что дипломата "запугивали", обвиняя в незаконном обороте медикаментов. Сотрудники спецслужб изъяли лекарство, а деньги за него так и не были возвращены.

Захарова отметила, что госсекретарь США Джон Керри назвал ситуацию недопустимой, после чего правительство Штатов "сделало все возможное, чтобы этот препарат был доставлен" в Россию, но "время было упущено".

Евгений Примаков, видный государственный деятель СССР и России, скончался 26 июня 2015 года. Дипломату и академику РАН было 85 лет.