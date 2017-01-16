  • 16 Январь 2017
USD 14.01.2017 59.3700 -0.1278
USD ММВБ 11:17 59.44040  
EUR 14.01.2017 63.1222 -0.1537
EUR ММВБ 11:17 63.1370  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Захарова рассказала о попытке вербовки дипломата из России в США

Автор:


© Фото: gundemavrasya.com

Темы дня

Это произошло, когда дипомат собирался купить лекарство для лечения экс-главы правительства России Евгения Примакова

Американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата, когда тот покупал лекарство, необходимое для лечения бывшего председателя правительства России Евгения Примакова. Об
этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Захаровой, один из дипломатов должен был приобрести в Штатах лекарство, за которое уже были переведены почти десять тысяч долларов и на которое имелись все справки и рецепты. Однако в аптеке к дипломату подошли сотрудники американских спецслужб и отвели его в подвал магазина, где не работала сотовая связь.

Представитель МИД сказала, что дипломата "запугивали", обвиняя в незаконном обороте медикаментов. Сотрудники спецслужб изъяли лекарство, а деньги за него так и не были возвращены.

Захарова отметила, что госсекретарь США Джон Керри назвал ситуацию недопустимой, после чего правительство Штатов "сделало все возможное, чтобы этот препарат был доставлен" в Россию, но "время было упущено".

Евгений Примаков, видный государственный деятель СССР и России, скончался 26 июня 2015 года. Дипломату и академику РАН было 85 лет.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

    «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm