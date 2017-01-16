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Трамп назвал условия для снятия антироссийских санкций

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© Фото: cdnau.ibtimes.com

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Избранный президент США считает, что в в этом вопросе "может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше".

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможном снятии санкций в отношении России. По его мнению, в этом вопросе "может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше", сообщает ТАСС со ссылкой на издания The Times и Bild.

Трамп считает, что для снятия санкций Кремль должен сократить ядерное вооружение и заключить с Вашингтоном ядерную сделку. Избранный президент Штатов также отметил, что Москва для снятия санкций должна продемонстрировать эффективность в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для Белого дома. Кроме того, магнат считает, что в настоящее время Кремль "серьезно страдает" от некоторых санкций.

""Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи", — сказал политик.

Трамп ответил на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он санкции стран Европейского союза.

"У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", — сказал политик.

Трамп также заявил, что он доверяет президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Тем не менее избранный президент США подчеркнул, что не знает, "как долго это продлится".

"Возможно, это вообще долго продолжаться не будет", — заявил Трамп.

Президент США Барак Обама 13 января продлил на год санкции, введенные в отношении России в марте 2014 года. Теперь они должны завершиться в марте 2018 года.

Новые санкции против Кремля США ввели в конце декабря 2016 года. Ограничительные меры связаны со "вмешательством России в выборы США". Из-за этого 35 российских дипломатов признали персонами нон грата и обязали их покинуть Штаты в течение 72 часов.

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