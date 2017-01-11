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Песков: Новые санкции США могут стать ударом для глобальной экономики

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© Фото: pastinfo.am

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В Вашингтоне подготовили законопроект о введении новых санкций в отношении финансового и энергетического секторов российской экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект США о введений новых санкций в отношении финансового и энергетического секторов российской экономики.

По словам Пескова, российский энергосектор способен принять соответствующие компенсационные меры.

"Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор (энергетический) этой (российской) экономики — он найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий (новых санкций США)", — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Песков также выразил надежду, что Америке "удастся выйти из пике санкционной риторики".

"Безусловно, такого рода рестрикции нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношения, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны", — отметил представитель Кремля.

Тем не менее пресс-секретарь добавил, что российская экономика и российский энергосектор доказали за последние два года, что "он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая и очень сильная система с изрядным запасом прочности".

Новые санкции в отношении РФ связаны с якобы проведенными Россией хакерскими атаками на США с целью повлиять на президентские выборы. В конце декабря 2016 года в связи с кибератаками были введены новые санкции, а 35 российских дипломатов объявили персонами нон грата, в начале января они покинули Соединенные Штаты.

На минувшей неделе сообщалось, что разведка США установила россиян, которые якобы передали WikiLeaks украденные электронные письма из штаба Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года.

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