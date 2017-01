"Да, мы сделали это": главное из прощальной речи Обамы

Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью. Он находится на посту главы Соединенных Штатов с 20 января 2009 года. Через девять дней, 20 января 2017 года, его сменит Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в ноябре прошлого года.

Традиционное обращение, которое состоялось не в Вашингтоне, столице страны, а в Чикаго, где Обама начинал свою политическую карьеру, продлилось более 50 минут.

Глава Соединенных Штатов подвел итоги своей работы в президентском кресле и рассказал об угрозах, с которыми США столкнутся в ближайшее время.

"Санкт-Петербург.ру" собрал пять главных тезисов из выступления Обамы.

Yes we can, yes we did

Барак Обама в своей речи не слишком много говорил о своих достижениях за два президентских срока. Тем не менее он отметил перезапуск автомобильной промышленности, создание новых рабочих мест, открытие новой главы в дипломатических отношениях с Кубой, свержение иранской ядерной программы, ликвидацию Усамы бен Ладена, легализацию однополых браков и реформу системы медицинского страхования.

Президент США в конце своей речи сделал отсылку к знаменитому слогану своей первой предвыборной кампании "Yes we can" (Да, мы можем).

"Да мы можем. Да, мы это сделали", — сказал Обама.

Фото: Reuters

США — самая влиятельная страна в мире

По словам 44-го президента Соединенных Штатов, США — это самая влиятельная страна в мире. Обама добавил, что соперники Америки не могут справиться со Штатами по влиянию.

"Наши соперники - Россия и Китай, не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но мы не можем отступить и не можем позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей", — заявил президент.

Также Обама заявил, что США действуют "в рамках закона" в том числе и в тех случаях, когда не могут отказаться от действий по "распространению демократии".

Фото: Reuters

Экстремисты и авторитарные режимы — главная угроза американской демократии

Барак Обама назвал терроризм и авторитарные режимы одними из главных угроза для США. По мнению президента, "они представляют страх перемен, страх перед людьми, которые говорят на другом языке и по-другому молятся, и презрение к верховенству закона". Всего Обама перечислил пять главных угроз для страны: экономическое неравенство, расовая напряженность, поляризация общества, внешние угрозы и ветшание демократических институтов.

Лидер США заявил, что страна не может отказаться от борьбы за демократию, права человека, права женщин и ЛГБТ во всем мире, "какими бы несовершенными ни были наши усилия".

"Борьба против экстремизма, ксенофобии, межконфессиональной вражды и шовинизма — очень близка к борьбе против авторитаризма и агрессии. Если в мире сокращаются свободы и попирается превосходство закона, возрастает угроза войны между государствами", — отметил Обама.

Президент США добавил, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) "не сможет победить Америку, если только мы сами не предадим нашу конституцию и не отступим от своих принципов борьбы".

Фото: Reuters

Обама может продолжить участвовать в политике США

Президент США заявил, что после истечения срока его полномочий он, возможно, не только останется в Вашингтоне, но и продолжит высказываться по важнейшим политическим вопросам. В частности, Обама заявил, что он публично поддержит новую реформу здравоохранения, если кто-то предложит лучший вариант, чем подготовила администрация Обамы.

Фото: AP Photo/Nam Y. Huh

Семья

В своей речи Обама неоднократно упоминал свою жену Мишель и дочерей Малию и Сашу. Свою супругу президент назвал "примером для нового поколения людей", которой гордится вся страна. По словам Обамы, Мишель "сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем".

Президент также заявил, что больше всего в жизни он гордится быть отцом своих дочерей.

Фото: AP/ТАСС