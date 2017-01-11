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США подготовили санкции против российских энергетических проектов

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© Фото: livekuban.ru

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Новые ограничительные меры связаны с предполагаемыми хакерскими атаками России.

Сенаторы США подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, касающийся финансового и энергетического секторов российской экономики. Документ был подготовлен пятью республиканцами и пятью демократами, сообщает "Интерфакс".

Законопроект предусматривает санкции в отношении юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов. Также санкции введут в отношении инвесторов, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более $5 млн, и инвесторов, вложивших более $1 млн в гражданские ядерные объекты. Кроме того, ограничительные меры затронут компании и лица, занимающиеся операциями с куплей-продажей российского долга и скупкой активов российских компаний и предприятий.

Новые санкции в отношении РФ связаны с якобы проведенными Россией хакерскими атаками на США с целью повлиять на президентские выборы. В конце декабря 2016 года в связи с кибератаками были введены новые санкции, а 35 российских дипломатов объявили персонами нон грата, в начале января они покинули Соединенные Штаты.

На минувшей неделе сообщалось, что разведка США установила россиян, которые якобы передали WikiLeaks украденные электронные письма из штаба Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года.

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