Глава ЦРУ обвинил Россию в применении "тактики выжженной земли" в Сирии

Директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в применении "тактики выжженной земли" в Сирии, которая привела к многочисленным разрушениям и "тысяча невинных жертв".
"Тактика выжженной земли" используется для уничтожения всего, что может принести пользу противнику, в том числе коммуникаций, транспорта, промышленных объектов.
По мнению Бреннана, Россия на международной политической арене "играет по собственным правилам" и "не подписывается под теми же правилами", что и США.
"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", — заявил глава ЦРУ в интервью телекомпании PBS.
Бреннан добавил, что Вашингтон пытался убедить Россию в том, что президент Сирии Башар Асад "является частью проблемы", а не частью [ее] решения". Глава спецслужбы заявил, что "к сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Бреннан своим заявлением пытается подстелить "соломки на будущее". По мнению Конашенкова, США придется в будущем отвечать за свои действия в Сирии, так как "международная коалиция" во главе с США с 2012 года "методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения". Представитель Минобороны напомнил, что Кремль недавно смог заключить с Ираном и Турцией совместное соглашение о прекращении боевых действий в Сирии, сообщает РИА "Новости".
Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая сказала, что "политика "выжженной совести" США должна уйти в прошлое. Депутат заявила, что слова главы ЦРУ о действиях России в Сирии — очередная ложь.
"Такое впечатление, что ЦРУ используют самую опасную в истории человечества идеологию: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", которую исповедовал Геббельс", — отметила Яровая.
В конце декабря президент России Владимир Путин сообщил о подписании документов о прекращении огня в Сирии. По словам Путина, всего было подписано три документа. Первый был подписан между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Глава ЦРУ обвинил Россию в применении "тактики выжженной земли" в Сирии
© Фото: img.gorod.lv
В Минобороны РФ считают, что Джон Бреннан своим заявлением пытается подстелить "соломки на будущее".
Директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в применении "тактики выжженной земли" в Сирии, которая привела к многочисленным разрушениям и "тысяча невинных жертв".
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