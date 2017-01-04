  • 4 Январь 2017
USD 31.12.2016 60.6569 +0.3839
USD ММВБ 21:17 60.76120  
EUR 31.12.2016 63.8111 +0.7897
EUR ММВБ 21:17 63.4130  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Глава ЦРУ обвинил Россию в применении "тактики выжженной земли" в Сирии

Автор:


© Фото: img.gorod.lv

Темы дня

В Минобороны РФ считают, что Джон Бреннан своим заявлением пытается подстелить "соломки на будущее".

Директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в применении "тактики выжженной земли" в Сирии, которая привела к многочисленным разрушениям и "тысяча невинных жертв".

"Тактика выжженной земли" используется для уничтожения всего, что может принести пользу противнику, в том числе коммуникаций, транспорта, промышленных объектов.

По мнению Бреннана, Россия на международной политической арене "играет по собственным правилам" и "не подписывается под теми же правилами", что и США.

"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", — заявил глава ЦРУ в интервью телекомпании PBS.

Бреннан добавил, что Вашингтон пытался убедить Россию в том, что президент Сирии Башар Асад "является частью проблемы", а не частью [ее] решения". Глава спецслужбы заявил, что "к сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Бреннан своим заявлением пытается подстелить "соломки на будущее". По мнению Конашенкова, США придется в будущем отвечать за свои действия в Сирии, так как "международная коалиция" во главе с США с 2012 года "методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения". Представитель Минобороны напомнил, что Кремль недавно смог заключить с Ираном и Турцией совместное соглашение о прекращении боевых действий в Сирии, сообщает РИА "Новости".

Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая сказала, что "политика "выжженной совести" США должна уйти в прошлое. Депутат заявила, что слова главы ЦРУ о действиях России в Сирии — очередная ложь.

"Такое впечатление, что ЦРУ используют самую опасную в истории человечества идеологию: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", которую исповедовал Геббельс", — отметила Яровая.

В конце декабря президент России Владимир Путин сообщил о подписании документов о прекращении огня в Сирии. По словам Путина, всего было подписано три документа. Первый был подписан между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

    Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой