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Госдума приняла закон о порядке применения силы к заключенным

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© Фото: фсин.рф

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В законопроекте есть пункт о "безотлагательном оказании" медицинской помощи после причинения телесных повреждений.

Государственная дума РФ окончательно приняла в третьем чтении закон о порядке применения силы и спецсредств к заключенным.

Законопроект был внесен на рассмотрение в октябре 2015 года и принят в первом чтении. Его первоначальная версия предполагала удвоение числа оснований для применения физической силы, спецсредств и оружия к осужденным или заключенным. Правозащитники требовали смягчить законопроект, который они прозвали "законом садистов".

Ко второму чтению, которое прошло 15 декабря 2016 года, был внесен ряд изменений. Сотрудникам ФСИН запретили бить заключенных за нарушение режима, тем не менее, физическую силу можно применять в исключительных случаях, "когда несиловые способы недостаточны и/или исчерпаны". В законопроекте появился пункт о "безотлагательном оказании" медицинской помощи после причинения телесных повреждений.

Применять электрошокеры разрешается, если "применение специальной палки невозможно", однако не допускается их использование в области головы, солнечного сплетения, половых органов и сердца.

Применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия должно при наличии возможности фиксироваться переносным видеорегистратором либо иными штатными аудиовизуальными средствами фиксации.

Законопроект также запрещает выполнение заведомо незаконных приказов и распоряжений о применении силы, спецсредств и оружия. Сотрудники уголовно-исполнительной системы будут нести ответственность за вред, причиненный заключенному, только в случае, если применение силы будет признано неправомерным.

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