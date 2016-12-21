УФАС: Смольный пытается монополизировать информационное пространство

Глава петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров считает, что правительство Петербурга стремится монополизировать информационное пространство. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам контроля органов власти в 2016 году.

По мнению Владимирова, самые громкие дела, которые рассмотрело УФАС в текущем году, демонстрируют, что в Смольном "предпринимают, может быть, невольное, но наступление на конкуренцию".

Одним из примеров стали торги на размещение рекламы в метро, в которых могли принять участие лишь компании с опытом работы в российских метрополитенах не менее трех последних лет до даты объявления конкурса. Также комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации планировал объединить 18 районных газет Петербурга в одно издание, а вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил подведомственным ему комитетам проводить электронные аукционы на выбор господрядчиков через одну торговую площадку.

"Мы усматриваем во всех этих тенденциях попытку монополизации информационного пространства, что вызывает у УФАС крайнее беспокойство", — подытожил Владимиров.

Всего за 2016 год в рамках статьи 18.1 "Закона о защите конкуренции" рассмотрено 330 жалоб, 51 из которых оказались обоснованными. В настоящее время идет 56 судебных процессов. С начала года выиграно 32 дела.