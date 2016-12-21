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УФАС: Смольный пытается монополизировать информационное пространство

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© Фото: life.ru

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Вадим Владимиров, глава петербургского Управления ФАС, считает, что власти Петербурга наступают на конкуренцию.

Глава петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров считает, что правительство Петербурга стремится монополизировать информационное пространство. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам контроля органов власти в 2016 году.

По мнению Владимирова, самые громкие дела, которые рассмотрело УФАС в текущем году, демонстрируют, что в Смольном "предпринимают, может быть, невольное, но наступление на конкуренцию".

Одним из примеров стали торги на размещение рекламы в метро, в которых могли принять участие лишь компании с опытом работы в российских метрополитенах не менее трех последних лет до даты объявления конкурса. Также комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации планировал объединить 18 районных газет Петербурга в одно издание, а вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил подведомственным ему комитетам проводить электронные аукционы на выбор господрядчиков через одну торговую площадку.

"Мы усматриваем во всех этих тенденциях попытку монополизации информационного пространства, что вызывает у УФАС крайнее беспокойство", — подытожил Владимиров.

Всего за 2016 год в рамках статьи 18.1 "Закона о защите конкуренции" рассмотрено 330 жалоб, 51 из которых оказались обоснованными. В настоящее время идет 56 судебных процессов. С начала года выиграно 32 дела.

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