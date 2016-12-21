Госдума приняла заявление, осуждающее убийство посла РФ в Турции

Государственная дума России приняла заявление, связанное с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова. Депутаты призвали принять дополнительные меры обеспечения безопасности российских дипломатических представительств за рубежом. Также депутаты призвали парламенты других стран объединиться для создания эффективной антитеррористической коалиции.

"Испытывая чувства искреннего возмущения в связи с жестоким убийством чрезвычайного и полномочного посла РФ, чья миссия заключалась в налаживании подлинного добрососедства между народами России и Турции, депутаты Государственной Думы заявляют о своем гневном осуждении терроризма в любых его проявлениях", — передает РИА Новости выдержку из заявления.

Помимо этого, в документе отмечено, что виновные в совершении этой "чудовищной провокации" должны понести заслуженное наказание. Также в заявлении идет речь о том, что решительное и однозначное осуждение террористического акта в Анкаре руководством Турции подтверждает уверенность в том, что действиям провокаторов будет дан должный отпор, а российско-турекцое сотрудничество будет по-настоящему эффективным и созидательным.

"Именно такое развитие событий, ведущее к установлению мира и спокойствия в регионе, полному освобождению от террористов всех населенных пунктов и восстановлению мирной жизни в многострадальной Сирии, по единодушному мнению депутатов Государственной думы, станет лучшим памятником мужественному сыну нашего народа — Андрею Геннадьевичу Карлову", — сообщается в документе.

За принятие заявления проголосовали 428 депутатов, а один воздержался.

Также сегодня, 21 декабря, стало известно, что из-за участия в похоронах Андрея Карлова президент России Владимир Путин перенес ежегодную большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря.

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Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки. По данным властей Турции, в него стрелял сотрудник местной полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на выставку как охранник. Во время перестрелки его ликвидировали полицейские. МИД РФ и Совет безопасности ООН назвали произошедшее терактом.

Накануне вечером, 20 декабря, в Москву доставили тело погибшего посла. Самолет с телом Карлова встречали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Неожиданная трагедия стала очередным "толчком" в развитии отношений двух стран. Глава России Владимир Путин узнал об убийстве посла, когда находился на встрече с бизнесменами, оно было экстренно прервано для обсуждения ситуации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.