Макаров - Сысоеву: Любая информация кроме некролога в политике – это хорошо

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил с днем рождения Виктора Сысоева, самого молодого депутата городского парламента. Депутату от фракции ЛДПР сегодня исполнилось 22 года.

В своем обращении Макаров сказал, что на Сысоева "в последнее время много обрушилось, но надо держаться".

"Как вы помните, за одного битого двух небитых дают. Умение держать удар – это главное. Я всегда говорил, что любая информация, кроме некролога в политике – это хорошо", — передает "Общественный контроль" слова спикера ЗакСа.

Также Макаров пожелал Сысоеву участвовать в спортивных мероприятиях, которые организуют депутаты и чиновники Смольного. Самый молодой депутат ЗакСа, являющийся профессиональным футболистом, прежде пропускал мероприятия по причине болезни.

Накануне стало известно, что прокуратура Петербурга отказалась проверять деятельность Виктора Сысоева. Ранее активист обратился в прокуратуру с просьбой проверить одинаковые ответы депутата на разные обращения граждан.

Сегодняшнее заседание Законодательного собрания началось с минуты молчания в память об убитом после России в Турции Андрее Карлове.